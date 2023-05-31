В Ростове-на-Дону введен запрет на массовые мероприятия в непогоду после падения трибуны на гребном канале

На территории Ростова-на-Дону в связи с неблагоприятными погодными условиями временно запрещено проведение массовых мероприятий, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам градоначальника, все подведомственные учреждения уведомлены о запрете проведения мероприятий на время прохождения грозового фронта по территории города. Родителей также проинформируют о необходимости соблюдения норм безопасности. Доступ на открытые спортивные площадки будет ограничен.

«В связи со штормовым предупреждением было принято решение праздничные мероприятия с участием детей, запланированные на 1 июня, перенести в закрытые помещения. Фестиваль спорта и массовые мероприятия в парках, посвященные Международному дню защиты детей, будут проведены, когда установится солнечная погода»,— написал Алексей Логвиненко.

Накануне, 30 мая, в Ростове-на-Дону из-за сильного штормового ветра упала зрительская трибуна на футбольном стадионе гребного канала во время игры детских команд. В результате происшествия пострадали 36 человек (из них 24 — дети), одна женщина погибла. Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств происшествия.

Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону