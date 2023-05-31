В Грузии арестован пограничник, угрожавший оружием туристам из России и Белоруссии

Специальная следственная группа, подотчетная Генпрокуратуре Грузии, арестовала и предъявила обвинение в превышении служебных полномочий младшему сержанту пограничной полиции, который 28 мая угрожал оружием двум туристам из России и Белоруссии.

«Он самовольно, без законных оснований, надел наручники на туристов и произвел один выстрел из своего служебного автоматического оружия»,— говорится в сообщении спецгруппы.

Об инциденте в заповеднике «Вашловани» на востоке Грузии стало известно из поста в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской) гида Нануки Авалиани, которая сопровождала туристов в заповеднике.

«Мы дошли до лагеря, думали, что находимся на охраняемой территории, где кроме охраны заповедника есть пограничники, и мы чувствовали максимальную защищенность, пока не стемнело»,— вспоминает автор поста.

По утверждению госпожи Авалиани, после полуночи появился пьяный пограничник, который «арестовал белорусского и российского туристов, надел на них наручники, издевался, заставлял подбирать с земли помидор и в итоге выстрелил в сторону лагеря. Ребята, пуля прошла через наши палатки!» — написала автор.

Позднее в интервью грузинскому телевидению Нанука Авалиани добавила, что сотрудник МВД «не к месту вспоминал и упоминал "оккупацию грузинских территорий"», имея в виду Абхазию и Южную Осетию.

Пограничник обвиняется по ч. 3 ст. 333 УК Грузии («Злостное превышение служебных полномочий в отношении группы лиц»). Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Российские и белорусские туристы сотрудничают со следствием и дают подробные показания об инциденте.

Георгий Двали, Тбилиси