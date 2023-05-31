Сергея Васильева избрали главой Воткинского района Удмуртии

Главой Воткинского района Удмуртии стал директор агентства «Вежливые люди» Сергей Васильев. Соответствующее решение было принято сегодня, 31 мая, на сессии районного совета депутатов, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Его соперником был директор Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений культуры Дмитрий Галичанин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Прежде, с 2012 по 2023 год, Сергей Васильев был коммерческим директором «Финансово-юридического центра». В 2023 году он занял пост директора агентства «Вежливые люди».

Отметим, что прежний глава Воткинского района Илья Прозоров покинул свой пост в апреле. Свое решение он объяснил желанием больше времени уделять семье и родителям, а также продолжить дело отца.

Напомним, ранее на пост главы Воткинска переизбрали Алексея Заметаева. Он возглавляет город с июня 2018 года.