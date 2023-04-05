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Илья Прозоров уходит с поста главы Воткинского района Удмуртии

Глава Воткинского района Удмуртии Илья Прозоров покидает свой пост. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте». Свое решение он объяснил желанием больше уделять время семье и родителям, а также продолжить дело своего отца. Последний рабочий день у господина Прозорова 5 апреля.

Фото: Илья Прозоров, vk.com

Фото: Илья Прозоров, vk.com

«Это было непростое решение. С одной стороны — почти шесть лет на должности на благо района, с другой — семья, которой я нужен как никогда. Сейчас важно подхватить дело всей жизни отца — как раньше заниматься хозяйством он уже не может. А впереди посевная, которую нельзя упустить. Я сделал выбор в пользу семьи и заботы о родителях. Прошу принять мое решение»,— написал Илья Прозоров.


Как сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии, совет депутатов Воткинского района в ближайшее время рассмотрит его заявление, утвердит исполняющего обязанности главы района и назначит конкурс по отбору кандидатур на этой должность.

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