На востоке Петербурга появится новая велодорожка длиной более 3 км

В Санкт-Петербурге до конца 2023 года построят велосипедную дорожку длиной 3,1 км в Невском районе, сообщила пресс-служба комитета по транспорту Смольного. Ее ввод в эксплуатацию ожидается в конце ноября.

«Велодорожка протянется по нечетной стороне улицы Коллонтай от пересечения с Дальневосточным проспектом до пересечения с проспектом Солидарности и будет пересекать Нерчинскую улицу, улицу Белышева, Искровский проспект, проспект Большевиков, реку Оккервиль и Товарищеский проспект»,— говорится в сообщении.

Строительство объекта будет вестись в четыре этапа. На протяжении всей велодорожки будет организовано благоустройство.

Сегодня в Петербурге функционирует 42 веломаршрута общей протяженностью более 143 км, из которых 9 км построили в течение 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Лахта Центр» и «Газпром Арену» в Петербурге свяжут роликовыми и велодорожками.

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