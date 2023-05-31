В 2023 — 2028 годах в портах Азово-Черноморского бассейна реализуют инвестиционные проекты на 545 млрд рублей

В ближайшие пять лет в портах Азово-Черноморского бассейна планируется реализовать крупные инвестиционные проекты с общим объемом свыше 545 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк Фото: Наталья Решетняк

В частности, в ведомстве рассказали, что в морском порту Тамань перевалку аммиака и карбамида ПАО «Тольяттиазот» нарастят до 5 млн тонн в год (инвестор — АО «Объединенная химическая компания «Уралхим»); Группа ВТБ построит портовый комплекс для перевалки грузов сельскохозяйственного назначения мощностью 14 млн тонн в год; ОТЭКО создаст контейнерный терминал мощностью 50 млн тонн (1 млн TEUs) в год.

В порту Новороссийск ПАО «Новороссийский морской торговый порт» создаст универсальный перегрузочный комплекс мощностью 12 млн тонн грузов в год; увеличат мощности зерноперегрузочного комплекса ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» по перевалке зерна до 11,6 млн тонн в год.

АО «Туапсинский морской торговый порт» на 5 млн тонн увеличит пропускную способность действующих и построит новые портовые терминалы. В морских портах Темрюк и Кавказ создадут и реконструируют портовые терминалы общей мощностью до 10 млн тонн грузов в год.

Эксперты утверждают, что нагрузка на южные порты в ближайшие годы будет только расти — морские гавани и железная дорога должны быть к этому готовы. По словам руководителя ПЭК: GLOBAL (ГК «ПЭК») Антона Буянова, Россия рассчитывает в ближайшие годы нарастить товарооборот с Турцией до 100 млрд долларов. Ускоренными темпами развивается сотрудничество с Индией, странами Юго-Восточной и Центральной Азии. «Важно ускорить комплексную реконструкцию морских гаваней, чтобы логистика не стала барьером для торгового сотрудничества между Россией и странами-партнерами»,— подчеркнул господин Буянов.

Об этом же «Ъ-Кубань» сказал ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Развитие портов края связано с рядом факторов, в первую очередь с международным транспортным коридором Север-Юг. Его значение растет в связи с переориентацией на торговлю со странами Юга, объемы перевозки по данному маршруту будут расти»,— отметил господин Баранов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», на территории региона функционируют девять морских портов. В прошлом году грузооборот портов Краснодарского края в 2022 году достиг 245 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2021 году. А в первом квартале 2023 года объем перевалки грузов увеличился год к году более чем на 20% и составил 68,3 млн тонн.

Маргарита Синкевич

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