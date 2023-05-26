Грузооборот портов Краснодарского края в 2022 году достиг 245 млн тонн

По итогам 2022 года морские порты Краснодарского края обеспечили перевалку внешнеторговых и транзитных грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, объемом более 245 млн тонн, что на 4% больше, чем в 2021 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Объем перевалки навалочных грузов на терминалах ОТЭКО в порту Тамань в прошлом году вырос на 30%, превысив показатель в 30 млн тонн. Объем перевалки наливных грузов составил 7,6 млн тонн, рассказали в пресс-службе компании.

В ГК «Дело» отметили, что в 2022 году терминал КСК в Новороссийске перевалил рекордные 5,97 млн тонн зерновых (+24,2% к 2021 году), терминал НУТЭП также установил рекорд, обработав 582 тыс. ДФЭ (+6,8%).

Порты Краснодарского края реализуют инвестиционные проекты и увеличивают мощности. Так, ОТЭКО создала и запустила в работу глубоководный экспортный хаб. Таманский терминал навалочных грузов, приступивший к работе в 2019 году, может переваливать более 70 млн тонн в год, из них 60 млн — угля, 5 млн — серы, 5 млн — минеральных удобрений. Через другой терминал компании — наливной, работающий еще с 2012 года, можно перевалить в год до 20 млн тонн нефти, нефтепродуктов и СУГ. На навалочном терминале работает несколько погрузочных линий, включая самую мощную в России линию погрузки угля пропускной способностью 8 тыс. тонн в час. Это единственный терминал на юге России с такими возможностями, поясняют в минтрансе Краснодарского края.

В пресс-службе ОТЭКО добавили, что в 2022 году компания продолжила строительство закрытого склада серы на 300 тыс. тонн единовременного хранения и сопутствующей транспортной инфраструктуры. На железнодорожных объектах внедрена система мониторинга движения подвижного состава для ускорения передвижения составов с углем. При этом в компании строго соблюдаются нормы промышленной и экологической безопасности. За последние три года на защиту окружающей среды от возможного воздействия угольной пыли портовый оператор направил более миллиарда руб.

По данным минтранса Краснодарского края, на территории региона функционируют девять морских портов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Геленджик. Новороссийский морской порт — крупнейший в России, порт Туапсе принимает суда с осадкой 12 и более метров. Порты Кавказ, Темрюк, Ейск обрабатывают суда грузоподъемностью до 5 тыс. тонн. Порты Сочи, Анапа, Геленджик специализируются на обслуживании пассажирских перевозок.

Маргарита Синкевич

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