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Наземный пешеходный переход около УдГУ в Ижевске заработает с 3 июня

В столице Удмуртии с 3 июня заработает временный наземный пешеходный переход около Удмуртского государственного университета. Как сообщает пресс-служба администрации города, на улице Удмуртская нанесут разметку и включат светофор.

Фото: пресс-служба УдГУ

Фото: пресс-служба УдГУ

Движение через подземный переход закрыто, поскольку ведется реконструкция объекта. Подрядчик приступил к гидроизоляции стен и монтажу лестничных сходов.

Напомним, ремонт здесь начали в конце июля 2022 года, однако из-за ошибок проектировщиков перенесли на 2023 год. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Реализацией проекта занимается строительная компания «Марстрой».

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