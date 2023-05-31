Наземный пешеходный переход около УдГУ в Ижевске заработает с 3 июня

В столице Удмуртии с 3 июня заработает временный наземный пешеходный переход около Удмуртского государственного университета. Как сообщает пресс-служба администрации города, на улице Удмуртская нанесут разметку и включат светофор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УдГУ Фото: пресс-служба УдГУ

Движение через подземный переход закрыто, поскольку ведется реконструкция объекта. Подрядчик приступил к гидроизоляции стен и монтажу лестничных сходов.

Напомним, ремонт здесь начали в конце июля 2022 года, однако из-за ошибок проектировщиков перенесли на 2023 год. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Реализацией проекта занимается строительная компания «Марстрой».