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В Ижевске подрядчик проводит подготовительные работы для ремонта подземного перехода около УдГУ

Подрядчик занимается подготовительными работами перед началом капремонта подземного перехода около Удмуртского государственного университета. В настоящее время здесь установили ограждения, подготовлена строительная техника и представлен паспорт объекта, рассказал начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды Евгений Бунтов в рамках очередного заседания городской Общественной палаты.

Фото: пресс-служба УдГУ

Фото: пресс-служба УдГУ

Подрядчик вышел на объект, чтобы определить объем основных работ. В ближайшее время здесь обустроят лестничные сходы, систему электроснабжения, навес из оргстекла, а также укрепят все несущие конструкции и проведут косметический ремонт стен.

В подземном переходе также установят системы водоотведения и видеонаблюдения, а также применят решения по безопасности объекта и элементы доступной среды. Завершить работы подрядчик должен не позднее 31 июля 2023 года.

Напомним, в конце июля 2022 года в Ижевске начали капитальный ремонт подземного перехода начали и планировали завершить в августе. Предполагалось, что общая стоимость реконструкции объекта составит порядка 19,2 млн руб. Однако ремонт подземного перехода у Удмуртского госуниверситета перенесли на 2023 год из-за ошибок проектировщиков. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Реализацией проекта займется строительная компания «Марстрой».

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