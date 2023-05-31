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Коммерсантъ FM
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Искатели красоты

Анна Минакова — об архитекторах и украшениях

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о подходе Оскара Нимейера и Фрэнка Гери к созданию ювелирных изделий.

Фото: Fred Prouser / Reuters

Фото: Fred Prouser / Reuters

Сегодня — об архитекторах и украшениях. Мы поговорим о двух мэтрах — Оскаре Нимейере и Фрэнке Гери. Нимейер создал свою коллекцию с брендом-соотечественником — бразильским H. Stern. Мне особенно импонирует подход Оскара, о котором рассказал Роберто Штерн, президент и креативный директор ювелирного бренда:

«Когда мы впервые встретились, я спросил его, может ли он предложить мне концепцию для ювелирной линии. Он сказал: "Знаете, я не архитектор — я просто мечтаю и рисую эскизы. Не смотрите на мои здания для вдохновения. Смотрите на мои эскизы". Везде главное — красота. Это все, что я ищу».

Не менее поэтично можно было бы описать коллекцию Фрэнка Гери для Tiffany & Co. Очень тесно ассоциирующиеся с его зданиями крупные браслеты и совсем непривычные для него кольца с цветами. Это партнерство, случившееся почти два десятка лет назад, могло быть успешным и долгосрочным, но кончилось из-за скандала.

Circa Publishing Enterprises LLC из Калвер-Сити в Калифорнии подала на Гери в суд, утверждая, что у нее была сделка с архитектором на эксклюзивные права на производство, распространение и продажу ювелирных и подарочных изделий под его торговой маркой. Circa в своем иске заявила, что несколько лет назад она представила Гери и его лос-анджелесскую Gehry Design LLC компании Tiffany и должна была получить половину чистой выручки от продаж. Tiffany, разумеется, решила от скандальной истории максимально дистанцироваться.

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