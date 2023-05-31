«Первое место заняли Раменки»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких локациях Москвы больше всего лотов в сегменте дорогой недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В рейтинге московских районов по объему элитного предложения в экспозиции сменился лидер. Первое место занял район Раменки, сместив постоянного лидера предыдущих периодов — Якиманку — на второе место. В Раменках сегодня доступно к покупке более 30 тыс. кв. м квартир и апартаментов, что составляет почти четверть от суммарной площади жилья элитного сегмента в экспозиции, посчитали эксперты компании Est-a-Tet. Средневзвешенная цена предложения в этом районе — 1,3 млн руб. за квадратный метр.

К середине весны сегмент первичного элитного столичного жилья представляли 44 новостройки, в которых предусмотрено около 134 тыс. кв. м, и преимущественно это проекты с квартирами. Средняя цена за квадратный метр в данном сегменте в целом по городу составила 1,8 млн руб.

Наибольший объем предложения был представлен в районе Раменки. За три месяца он подрос здесь почти на 14%, что обусловлено выходом в реализацию новой очереди жилого комплекса на пересечении улиц Мосфильмовская и Косыгина.

Якиманке же по итогам первого квартала текущего года досталось лишь второе место. Здесь сконцентрирована пятая часть от общего объема предложения элитного сегмента. Район несколько кварталов подряд лидировал по объему жилья этого класса, представленного в экспозиции, а до него первую строчку в этом рейтинге много раз занимали Хамовники.

При этом лидеры сменяют друг друга, как правило, в тот момент, когда на их территории начинается строительство и объявляется стар продаж какого-то нового крупного проекта.