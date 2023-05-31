В Ленобласти увеличили размер выплаты при заключении контракта с армией до 300 тыс. рублей

Власти Ленинградской области повысили до 300 тысяч рублей размер выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы. Согласно подписанному губернатором региона Александром Дрозденко постановлению, она положена также офицерам запаса, решившим заключить контракт с военным ведомством для участия в СВО, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее размер выплаты при заключении контракта с армией в Ленобласти составлял 200 тыс. руб.

Кроме этого, господин Дрозденко установил региональные выплаты при ранении или гибели для бойцов ЧВК. Таким образом, они также станут получателями региональной поддержки. Ранее выплаты распространялись только на военнослужащих ВС РФ из Ленобласти.

«Ъ-СПб» писал, что власти Санкт-Петербурга потратят 172 млн руб. на рекламную кампанию по продвижению службы по контракту. Планируется, что объявления появятся в здравоохранительных учреждениях, транспорте и жилых домах.

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