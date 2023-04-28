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Самарское УФАС отказалось включать подрядчика минтранса в реестр недобросовестных поставщиков

Самарское УФАС отказало региональному министерству транспорта в просьбе включить ООО «Атлант-СК» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП), следует из сообщения антимонопольной службы.

По данным минтранса, компания нарушила условия контракта на капитальный ремонт автомобильной дороги в Пестравском районе Самарской области. Контракт стоимостью 109 млн руб. был заключен в июле 2021 года. Работы должны были завершиться до 1 августа 2022 года.

«Однако в срок общество выполнило только часть капитального ремонта автодороги на сумму 21 504 307,77 руб., так как столкнулось со сложностями, вызванными резким удорожанием строительных материалов, а также запретом некоторых производителей на поставку товаров, в том числе для выполнения работ по наружному электроосвещению»,— говорится в сообщении УФАС.

Подрядчик уведомил министерство транспорта о необходимости увеличения стоимости контракта. Министерство оповестило «Атлант-СК» о том, что решение об увеличении цены будет принято после прохождения повторной государственной экспертизы проектной документации. Компания для прохождения экспертизы запросила у минтранса доверенность на прохождение повторной экспертизы и перечень необходимых документов, однако документы, по данным антимонопольной службы, не были предоставлены.

«Самарское УФАС пришло к выводу, что общество действовало добросовестно, предпринимая все возможные действия для реализации контракта, поэтому у управления не было оснований для включения ООО "Атлант-СК" в РНП»,— сообщают в ведомстве. 

Суды двух инстанций поддержали позицию антимонопольного органа. 

Сабрина Самедова

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