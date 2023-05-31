«Увидеть Париж и умереть»: россияне копят на летний отпуск весь год

Половина россиян в течение года откладывают деньги на летний отпуск. При этом в среднем на отдых закладывают от 100 до 150 тыс. руб., показало исследование «АльфаСтрахование»

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Каждый пятый для того, чтобы отдохнуть полноценно, берет кредит в банке. Четверти участников опроса зарплаты хватает, чтобы оплатить поездку без поиска дополнительных источников финансирования.

40% опрошенных планируют отдыхать в августе. Чуть менее популярен июнь – 35,3% предпочитают брать отпуск в первый летний месяц.

Свыше половины опрошенных (55,7%) начинают строить планы на отдых за несколько месяцев или полгода до назначенной даты, 21,9% – за месяц. Есть и те, кто, очевидно, предпочитает пользоваться горящими предложениями – 9,2% россиян решают, куда поедут, накануне или за несколько дней до начала отпуска.

В основном респондентам нравится спокойный пляжный отдых: за границу хотят поехать 53,1% граждан, на российские курорты – 28,9%. На втором месте по популярности – экскурсионные поездки, их выбирают 13,5% жителей нашей страны. Небольшой процент опрошенных отдыхает на даче (2,5%) или в палатках у водоёма (2%).

Россияне регулярно тратят на отпуске больше, чем планировали: 43,5% не экономят, ни в чём себе не отказывая. 46,7% берут с собой на всякий случай дополнительные средства, однако стараются их не тратить. И только 9,7% везут ограниченную сумму денег и экономят на всем.

Главная статья расходов в отпуске – развлечения и еда (43,9% и 35,1%), на третьем месте – экскурсии (10,9%).

В исследовании приняли участие 1395 человек. 56,3% – мужчины. Почти половина опрошенных в возрасте от 31 до 40 лет. Респонденты проживают в крупных городах России.

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