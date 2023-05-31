Плывущий мир

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, за сколько была продана работа «Великая волна» на аукционе Christie’s.

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Посмотрите, каких умопомрачительных высот достигают иногда цены на принты или по-другому на тиражную графику. Ксилография или гравюра на дереве «Великая волна» Кацусики Хокусая была продана на этой неделе по высочайшей цене домом Christie’s, побив рекорд для художника и для тиражной гравюры вообще, — $2,76 млн (около 360 млн йен) при оценке всего в $500-700 тыс.

Официальное название работы «Большая волна к Канагаве», и она входит в знаменитую серию Хокусая «Фугаку Сандзюроккей» («Тридцать шесть видов на гору Фудзи»), датированную между 1830-м и 1832-м. Кстати, предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда еще один принт «Великая волна» был продан за $1,59 млн; тогда оценка вообще составляла жалкие $150 тыс.

Нынешний экземпляр совсем недавно демонстрировался на выставке в Новой глиптотеке Карлсберга в Копенгагене, где был одной из 18 работ из вышеназванной классической серии. Лист размером 265x390 мм был приобретен семьей предыдущего владельца еще в начале 1900-х и больше века находился в одних руках.

Один из главных европейских специалистов по японской гравюре Матти Форрер, старший научный сотрудник Национального музея этнологии в Нидерландах, так отозвался о проданном экземпляре: «Этот лист, вне всякого сомнения, входит в число 20 или около того лучших из сохранившихся до сегодняшнего дня».

Кацусика (это фамилия) Хокусай (это имя) родился, прожил всю жизнь и умер в Эдо, то есть в Токио, в 1760 году. Прожил 86 лет — немало. Он жил в районе Сумида, где сейчас находится музей Sumida Hokusai. Кстати, при рождении его звали Токитаро, а вообще в течение долгой жизни он неоднократно менял имена и псевдонимы, например, первым был псевдоним Тэцудзо.

Хокусай — главный, пожалуй, мастер направления укиё-э в ксилографии, доведший его до хрустальных вершин. И снова кстати: укиё дословно переводится как «плывущий мир», но при этом является омофоном (то есть одинаково звучит) буддистского термина «мир скорби», только записывается другими иероглифами. Так что Хокусай — мастер изображения «плывущего мира» или «мира скорби».