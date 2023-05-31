Власти Кубани ожидают увеличение частных инвестиций в экономику региона на 50 млрд рублей

В 2023 году власти Краснодарского края ожидают, что объемы частных инвестиций в экономику региона вырастут по сравнению с прошлым годом на 50 млрд руб., до 750 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики Кубани Алексея Юртаева.

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«Ожидания, которые были в начале 2022 года, — 590 млрд рублей, к концу года 700 млрд было достигнуто. В этом году у нас будет примерно 750 млрд частных инвестиций»,— отметил Алексей Юртаев.

На общественных консультациях с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики, которые проходят 31 мая в Краснодаре, он сообщил, что Кубань перешла с экономики спроса на экономику предложения. За последние три года темпы роста экономики региона в среднем составляют 8%. По словам министра, стабильность в инфляционных ожиданиях стимулирует инвесторов к реальной активной инвестпозиции.

На мероприятии первый замглавы Кубани Игорь Галась отметил, что по итогам 2023 года власти региона ожидают снижение инфляции до 5,5%. По итогам прошлого года она составила 13,23%.

Татьяна Ручкина

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