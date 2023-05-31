Власти Кубани ожидают снижение инфляции до 5,5%

По итогам 2023 года в Краснодарском крае ожидается снижение инфляции до 5,5%. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на первого замглавы Кубани Игоря Галась.

«По краю рост инфляции составил около 13%, но это ниже среднероссийского показателя. В этом году мы отмечаем больше 10% рост инфляции»,— отметил Игорь Галась в ходе общественных консультаций с Банком России по вопросам обзора денежно-кредитной политики (обзор ДКП).

Уже к 2025 году на Кубани планируют снизить инфляцию до 4%. Игорь Галась подчеркнул, что в регионе удалось побороть инфляционный спрос в курортный сезон. За счет большого количества туристов бизнес начал повышать цены, что сказалось также и на жителях региона. Побороть всплеск цен властям края удалось совместно с ФАС.

По итогам 2022 года инфляция в Краснодарском крае составила 13,23%. По сравнению с предыдущим годом он ускорилась почти вдвое.

Татьяна Ручкина

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