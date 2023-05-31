Иркутский аэропорт намерен обслужить в 2023 году более 3 млн пассажиров

По итогам 2023 года аэропорт Иркутска перевезет более 3 млн пассажиров. Основной рост обеспечит развитие внутреннего туризма и трансфертных перевозок, сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

«Авиакомпания S7 на 50% увеличила пассажиропоток в аэропорту Иркутска, увеличивает количество рейсов, в том числе и международных, – в Китай, Таиланд, обсуждается вопрос по Вьетнаму», - прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По данным властей, около половины рейсов от общего числа в региональном аэропорту выполняет авиакомпания S7.

«Иркутское направление хорошо развивается. Растут внутренние перевозки, внутренний туризм, появляются новые точки притяжения и новые трансфертные узлы на нашей карте», - сказал генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

Ранее сообщалось, что количество маршрутов S7 из Новосибирска впервые превысило число вылетов авиакомпании из Москвы. Это произошло по причине смены фокуса перевозчиков – вместо закрытых направлений в Европу авиакомпании нарастили полеты по внутренним направлениям.

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Лолита Белова