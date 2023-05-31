После проверок КСП в Петербурге уволены 23 чиновника

После проведенных в 2022 году проверок Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга из органов власти было уволено 23 человека. Также из-за претензий выговоры получили еще 97 чиновников. Об этом в ходе заседания Законодательного собрания Петербурга в среду, 31 мая, сообщил глава ведомства Константин Желудков, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

В общей сложности, по словам Желудкова, за прошлый год КСП провела 295 мероприятий, из которых 54 были контрольными, еще 241 — экспертно-аналитическими. Проверена деятельность 120 государственных и муниципальных органов, предприятий и учреждений. Аудиторы КСП зафиксировали более 6 тыс. нарушений, почти половина которых была допущена при формировании и исполнении бюджетов.

Всего в ходе деятельности палаты в 2023 году в бюджет города удалось вернуть 137 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что КСП Санкт-Петербурга нашла нарушения по итогам проверки расходования бюджетных средств аппаратом Законодательного собрания города времен прошлого депутатского созыва, которым руководил ныне депутат Государственной думы Вячеслав Макаров. При этом отмечается, что на данный момент все замечания уже устранены.

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