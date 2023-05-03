КСП Петербурга коротко отчиталась о бюджетных нарушениях после проверки ЗакСа

Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга нашла нарушения по итогам проверки расходования бюджетных средств аппаратом Законодательного собрания города времен прошлого депутатского созыва. Об этом 3 мая пишет Закс.ру.

В публикации КСП подробности нарушений не представлены. Отмечается, что все замечания уже устранены. Аудиторы проверяли работу ЗакСа прошлого созыва, которым руководил ныне депутат Государственной думы Вячеслав Макаров.

Ранее Контрольно-счетная палата публиковала подробные отчеты о выявленных нарушениях после проверок в различных органах власти.

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