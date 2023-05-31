Роман Стефанов возглавил две тамбовские структуры «Газпрома»

Решением совета директоров с 31 мая генеральным директором АО «Газпром газораспределение Тамбов» будет работать Роман Стефанов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На этом посту Роман Стефанов сменил Павла Ляха, который руководил с конца 2021 года. Причины кадровых перестановок в компании не раскрыли.

Господин Стефанов теперь будет руководить двумя структурами «Газпрома». С декабря 2021 года он является гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов».

Роман Стефанову 43 года. Он окончил Военный инженерно-космический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российскую академию правосудия. Также проходил переподготовку в Ростовском государственном строительном университете, Краснодарском региональном институте агробизнеса, Национальном исследовательском университете МЭИ и Кубанском государственном технологическом университете. В 1997–2004 годах служил в армии. С 2005 по 2013 годы работал на различных должностях в государственных структурах и компаниях Краснодарского края. Затем стал советником гендиректора «МРСК Центра». В 2014–2016 годах был заместителем гендиректора филиала компании «Брянскэнерго». До 2019 года возглавлял представительство ПАО «Российские сети». В 2020 году стал гендиректором симферопольского ООО «Черноморнефтегаз добыча», затем в том же году и до 2021 года в том же городе был директором по развитию ООО «Черноморнефтегаз газификация». Также в 2021 году работал заместителем гендиректора ПАО «Севастопольгаз». В Тамбове с конце того же года.

«Газпром газораспределение Тамбов» входит в группу «Газпром межрегионгаз», которая занимается строительством и эксплуатацией объектов сети газораспределения. В регионе компания обеспечивает снабжение природным газом около 400 тыс. квартир и домов, более 280 промышленных и более 200 сельскохозяйственных предприятий.

Кого назначили гендиректором «Газпрома газораспределение Воронеж» — читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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