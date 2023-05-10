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Константин Зубарев будет руководить ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» еще три года

Совет директоров АО «Газпром газораспределение Воронеж» еще на три года переизбрал генеральным директором Константина Зубарева. Это следует из опубликованного решения совета директоров.

Господин Зубарев руководит компанией с 2014 года. По данным Rusprofile, выручка в 2022 году составила 5,5 млрд руб., чистая прибыль — 232,8 млн. Годом ранее показатели равнялись 5,1 млрд и 387,1 млн.

За продление полномочий Константина Зубарева проголосовало пять членов совета директором. Против высказались Александр Гребнев и Александр Клименко, которые через ООО «Мириад рус» представляют минонираторного акционера.

О смене владельца одного из пакетов акций и корпоративных спорах в воронежской структуре «Газпрома» читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Миноритарии заплатили за газ».

Александр Прытков

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