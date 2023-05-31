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Коммерсантъ FM
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SuperJob: 47% нижегородцев поддерживают идею ввести ограничения для самокатов

Идею ввести ограничения на вождение самокатов и электросамокатов поддержали 47% жителей Нижнего Новгорода, участвовавших в опросе SuperJob. Против запретов выступили 16% респондентов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородцы, которые поддерживают регулирование езды на самокатах, чаще всего предлагают ограничить разрешенную скорость движения, запретить проезд по тротуарам и обязать самокатчиков передвигаться только по специальным дорожкам. Также сторонники ограничений считают, что пользоваться самокатами и электросамокатами должны только совершеннолетние граждане.

Ранее сенатор Андрей Клишас предложил запретить использование электросамокатов в городах, потому что происходит «слишком много ЧП с их участием». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал идею ограничить использование такого транспорта только парками и частными поселками.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Электросамокаты доехали до СКР».

Анастасия Еремина

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