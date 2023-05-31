ВТБ предлагает внедрить единую региональную программу по ипотеке

ВТБ считает необходимым унифицировать региональные программы жилищного кредитования и обеспечить их федеральное софинансирование. Подобный подход сделает более понятными условия поддержки и значительно расширит круг потенциальных заемщиков. С такой инициативой выступил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение»

На сегодняшний день в России реализуется несколько сотен региональных мер поддержки ипотечного рынка. В совокупности с четырьмя федеральными программами они обеспечивают дополнительную помощь социально незащищенным категориям населения, проживающим в отдельных субъектах страны. При этом условия поддержки различаются и, как следствие, не всегда понятны целевой аудитории.

По оценке ВТБ, обеспечить максимальную прозрачность мер поддержки, повысить доступность жилищного кредитования для наиболее уязвимых категорий населения в текущих условиях, а также гарантировать равномерное развитие строительного сектора по всей стране способна единая региональная программа с софинансированием ставки из федерального бюджета.

«Сегодня льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам улучшать свои жилищные условия. Однако, к сожалению, с учетом многочисленности федеральных и региональных программ, условия поддержки не всегда доступны всей аудитории этих проектов. Кроме того, не у всех российских регионов есть возможность в полном объеме поддерживать население за счет собственных средств, что также существенно сужает круг потенциальных заемщиков. По нашей оценке, унификация региональных программ жилищного кредитования и их софинансирование со стороны государства обеспечит адресную поддержку льготных категорий для приобретения жилья на доступных условиях, - заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что для более точечной поддержки россиян также целесообразно сфокусироваться на развитии частного строительства. Со времён пандемии этот сегмент растет опережающими темпами и, в первую очередь, востребован в регионах. По прогнозам ВТБ, в 2023 году объем рынка ипотеки на ИЖС вырастет на треть и достигнет 180 млрд.

«За последнее время государство реализовало ряд инициатив, направленных на поддержку рынка частного строительства: в частности, распространило на него льготную ипотеку, в том числе на самостоятельное возведение объектов. Безусловно, эти меры увеличили проникновение финансовых инструментов на рынок и повысили его доступность для населения. Однако ключевой вопрос заключается в высокой капиталоемкости ИЖС на этапе строительства и его низкая рентабельность. Считаем, что дать мощный импульс рынку сможет компенсация со стороны государства ставки по проектному финансированию при строительстве ИЖС, так как позволит снизить затраты профессиональных участников рынка недвижимости», – сказал Анатолий Печатников.

По оценке ВТБ, по итогам 2022 года только 6,3% индивидуальных домов были построены с привлечением заемных средств в сравнении с почти 70% для многоквартирных домов. Кроме того, чрезвычайно низким остается проникновение проектного финансирования: на рынке ИЖС он стремится к нулю, а при многоквартирном строительстве используется в 90% случаев.

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