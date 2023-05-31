Деловой этикет потребовал консультаций

Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты вошли в топ-10 стран зарубежных командировок россиян. Чаще всего туда едут представители айти- и телеком-компаний. По данным агентства «Аэроклуб», объем перелетов представителей этих индустрий вырос на 220%. Восстановление деловой активности отмечают и бизнес-консультанты. Как выяснил “Ъ FM”, компании существенно увеличивают бюджет на коммуникативные тренинги. Как не провалить переговоры с партнерами из новых дружественных стран? И сколько бизнес платит за деловой этикет? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бизнесу сложно признать, что он что-то не знает, поэтому консультантов по коммуникативным навыкам чаще ищут через личные знакомства. Времена комфортного предпринимательства с Западом и США прошли. Сейчас время Китая, Ближнего Востока, Индии, и Африки. И там совсем другие правила. В Индии нужно быть готовым к неспешным переговорам, говорит основатель облачного сервиса «МойСклад» с филиалом в Мумбаи Аскар Рахимбердиев:

«Если сравнивать процесс продажи такого продукта, как наш, в США и Индии, то в Соединенных Штатах, когда потенциальный клиент во время телефонного разговора говорит, что он покупает, это значит, что сделка на 90% состоится.

В Индии очень любознательные потенциальные клиенты. Они говорят, да, все подходит. При этом вероятность того, что продажи не будет, составляет 90%. Или сделка может быть через полгода. Бюрократия очень серьезная, и там сразу начали пользоваться аутсорсингом».

Цифровизация Индии сейчас на уровне России восьмилетней давности. Поэтому для IT-компаний наступило лучшее время, чтобы зайти и успеть занять долю рынка. Но без локализации бизнеса там не открыть, предупреждают собеседники “Ъ FM”. То же самое и с Африкой, где 62 страны, и нет единой бизнес-этики, делится основатель финтех-компании Patron в Кении Михаил Ляпин:

«Я начал изучать ситуацию и понял, что в Нигерии меня периодически будут возить в багажнике, а в Кении все-таки у меня есть какие-то шансы на то, чтобы передвигаться самостоятельно. Попробую выделить вещи, которые свойственны региону Африки южнее Сахары. Во-первых, неготовность общаться в интернете. Местным бизнесменам и чиновникам важно видеть, с кем они работают, и желательно, чтобы к ним приехали. Скорее, это будет серия встреч.

Во-вторых — язык. К сожалению, я поздно начал учить суахили, но уже через полгода занятий вижу профит — вероятность обмана снижается. В целом к человеку с европейской внешностью там относятся, как к банкомату на ножках».

Еще один важный момент — обмен контактами. В странах Африки и в Индии по-прежнему в ходу бумажные визитки. В Китае — онлайн, но есть и те, кто предпочитает знакомиться консервативно. Визитку передают за два верхних уголка лицом к собеседнику, а принимают также обеими руками, но за нижние уголки. И обязательно нужно посмотреть, что на ней написано, говорит специалист по дипломатическому протоколу и государственному этикету, кандидат политический наук Маргарита Липоватая, которая прожила в КНР семь лет:

«Начиная партнерство с Китаем, обязательно установите себе приложение WeChat. Основное общение происходит именно там, и деловое в том числе. Если у вас очень длинная фамилия, советую ее сократить до нескольких первых букв. Есть еще один нюанс: азиаты все еще не очень хорошо воспринимают молодых женщин в бизнесе. Если вы едете делегацией, создавать стоит более представительную».

Из-за особенностей делового этикета новых бизнес-партнеров за последний год компании заметно увеличили расходы на услуги по деловым коммуникациям. Индивидуальная консультация не может стоить дешевле 10 тыс. за час, резюмирует бизнес-тренер, директор Академии современного этикета и делового протокола Анна Фокина:

«Приведу один из недавних примеров, где имела место кросс-культурная коммуникация. Крупная компания принимала у себя несколько делегаций на международную конференцию. Для этого мероприятия она тренировала секретарей-референтов, сотрудников приемных. Их было 15 человек, нанимали тренера, он отслеживал их работу и каждый день давал определенные рекомендации. Корректировался и дресс-код, и официальная деловая переписка, и деловой этикет. Двухдневный тренинг обошелся в примерно 250 тыс. руб., но это было месяцев восемь назад, сейчас стоимость будет выше, потому что растет спрос».

А если переговоры уже завтра, можно взять экспресс-курс по кросс-культурной коммуникации. Такой тренинг обойдется от 100–150 тыс. за рабочий день бизнес-тренера.

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