В ЗакСе Петербурга назначили нового главу бюджетно-финансового комитета

Новым председателем бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, как ранее предполагал «Ъ-СПб», назначен депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок. За его назначение на заседании 31 мая проголосовали 46 парламентариев, один против. Двое от голосования воздержались.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«Я понимаю сложность и уровень задач, которые предстоит решать в комитете. Бюджетный процесс — это не только финансы, но и законодательная узкопрофильная деятельность. Готов применить все свои знания, навыки и опыт для служения на благо жителей Санкт-Петербурга» — сказал во время выступления с трибуны господин Четырбок перед голосованием.
За несколько минут до этого Денис Четырбок вышел из состава комитета по законодательству ЗакСа. Предлагать новую кандидатуру на освободившееся в комитете место фракции смогут до 9 июня.
Господин Четырбок сменил на посту своего однопартица Михаила Барышникова, которого на этом же заседании назначили представителем ЗакСа при городском правительстве.