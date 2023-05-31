В ЗакСе Петербурга назначили нового главу бюджетно-финансового комитета

Новым председателем бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, как ранее предполагал «Ъ-СПб», назначен депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок. За его назначение на заседании 31 мая проголосовали 46 парламентариев, один против. Двое от голосования воздержались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я понимаю сложность и уровень задач, которые предстоит решать в комитете. Бюджетный процесс — это не только финансы, но и законодательная узкопрофильная деятельность. Готов применить все свои знания, навыки и опыт для служения на благо жителей Санкт-Петербурга» — сказал во время выступления с трибуны господин Четырбок перед голосованием.

За несколько минут до этого Денис Четырбок вышел из состава комитета по законодательству ЗакСа. Предлагать новую кандидатуру на освободившееся в комитете место фракции смогут до 9 июня.

Господин Четырбок сменил на посту своего однопартица Михаила Барышникова, которого на этом же заседании назначили представителем ЗакСа при городском правительстве.

Надежда Ярмула

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