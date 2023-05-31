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В ЗакСе Петербурга назначили нового главу бюджетно-финансового комитета

Новым председателем бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Санкт-Петербурга, как ранее предполагал «Ъ-СПб», назначен депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок. За его назначение на заседании 31 мая проголосовали 46 парламентариев, один против. Двое от голосования воздержались.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я понимаю сложность и уровень задач, которые предстоит решать в комитете. Бюджетный процесс — это не только финансы, но и законодательная узкопрофильная деятельность. Готов применить все свои знания, навыки и опыт для служения на благо жителей Санкт-Петербурга» — сказал во время выступления с трибуны господин Четырбок перед голосованием.

За несколько минут до этого Денис Четырбок вышел из состава комитета по законодательству ЗакСа. Предлагать новую кандидатуру на освободившееся в комитете место фракции смогут до 9 июня.

Господин Четырбок сменил на посту своего однопартица Михаила Барышникова, которого на этом же заседании назначили представителем ЗакСа при городском правительстве.

Надежда Ярмула

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