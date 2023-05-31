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Коммерсантъ FM
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Бывшая глава стартапа Theranos Элизабет Холмс начала отбывать тюремный срок

Бывший президент и операционный директор американского стартапа Theranos Элизабет Холмс вчера прибыла в тюрьму в Техасе для отбывания срока за мошенничество. 39-летней Холмс предстоит провести за решеткой не менее 85% назначенного ей срока 11 лет и 2 месяца, прежде чем она сможет просить о досрочном освобождении. Об этом сообщила The Guardian.

Элизабет Холмс

Элизабет Холмс

Фото: Go Nakamura, Reuters

Элизабет Холмс

Фото: Go Nakamura, Reuters

К лишению свободы бывшую главу стартапа Theranos, якобы создавшую уникальную инновационную систему анализа крови, приговорил в ноябре 2022 года федеральный суд в Сан-Хосе (штат Калифорния). Она также будет обязана возместить инвесторам ущерб, оцененный судом в $121 млн. Несколько попыток отсрочить начало тюремного срока с помощью апелляций результатов не дали. Поэтому вчера Элизабет Холмс была доставлена в федеральную тюрьму в городе Брайан в Техасе. В этом учреждении отбывают наказание женщины, осужденные в основном за должностные преступления, не связанные с насилием. В учреждении нет забора с колючей проволокой и жестких правил, как в тюрьмах строгого режима.

Алена Миклашевская

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