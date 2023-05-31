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Режим повышенной готовности в Ростове продлен до конца суток 1 июня

Режим повышенной готовности, введенный в связи с сильными дождями в Ростове-на-Дону, продлен до 23:00 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Сильный ливень, обрушившийся на город 30 мая, стал причиной 28 происшествий: произошло подтопление 16-ти частных домовладений, падение 10 деревьев и засорение 2 объектов ливневой канализации. К утру 31 мая ликвидированы 13 происшествий, еще 15 — на контроле аварийных служб.

Также сильный штормовой ветер опрокинул зрительскую трибуну на стадионе Гребного канала, в результате чего пострадали 36 человек, и погибла одна женщина.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Алексей Логвиненко, к работам по устранению последствия непогоды привлекались спасатели городского управления ГО и ЧС, бригады департамента автодорог и коммунальные службы районных администраций. Специалисты откачали 920 куб. м. воды.

«Непогода сохранится вплоть до 15 июня. На сегодня и завтра также прогнозируют сильный дождь. За сутки ожидается выпадение 27 мм осадков»,— предупредил градоначальник.

Анастасия Назарова

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