Глава Минтруда предложил закрепить в законе понятие «частичная занятость»

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков предложил законодательно закрепить понятие «частичная занятость». По его словам, это позволит родителю ребенка до полутора лет или гражданину, ухаживающему за инвалидом, подрабатывать и в то же время претендовать на соцвыплаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Частичной занятости как определения нигде нет, мы как раз хотим ее определить. ...Мы предлагаем рассмотреть законодательно закрепление вопроса частичной занятости, которое бы позволяло совмещать маме или гражданину, осуществляющему уход за инвалидом, например, дистанционную работу с осуществлением функций ухода»,— сказал господин Котяков ТАСС после встречи с членами комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Глава Минтруда пояснил, что по действующему законодательству гражданам, ухаживающим за ребенком до полутора лет или за инвалидом, не предусмотрена компенсация части утраченного заработка, если граждане из указанных категорий работают. Он считает, что закрепление в законе понятия «частичная занятость» устранит «правовой вакуум», позволив гражданам и подрабатывать, и получать соцвыплаты.

По словам господина Котякова, сейчас иногда происходят судебные разбирательства, на которых мамы пытаются доказать, что могут работать и одновременно ухаживать за детьми. Он заявил, что в основном суд принимает сторону мамы.

Эрдни Кагалтынов