Зарубежные СМИ: Кому выгоден кризис в Косово?

НАТО отправит еще 700 военных в Косово после недавних столкновений. Как уточнили в альянсе, 30 миротворцев получили ранения из-за протестов на севере частично признанной республики. Чтобы поддерживать безопасность в регионе, НАТО необходимо увеличить свое присутствие там. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что и Приштина, и Белград должны прекратить нагнетать ситуацию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fatos Bytyci, Reuters Фото: Fatos Bytyci, Reuters

Альянс поднимает ставки в Косово после самых ожесточенных за десятилетие столкновений на севере частично признанной республики, пишет Politico. И НАТО не только отправляет туда больше военных, но и переводит целый батальон в состояние повышенной готовности. В случае необходимости их тоже оперативно перебросят в Косово. Сейчас там находится менее 4 тыс. военных альянса, а на пике присутствия их было примерно 50 тыс.

На этом фоне надежды Косово на вступление в ЕС фактически рушатся, отмечает Bloomberg. Усилия Евросоюза по решению конфликта между сербской и албанской общинами республики все еще безрезультатны. Белград не признает независимость Приштины, на его стороне Россия и Китай. Союзники же Косово сейчас сосредоточены на конфликте на Украине. И западные дипломаты ограничены в возможностях потушить очередную вспышку на европейском континенте. Даже несмотря на опасения, что втягивание Европы в новый кризис может существенно улучшить позиции Москвы.

Столкновения в Косово совпали со сложным периодом для Александра Вучича, пишет CNN. В мае Сербия была потрясена двумя массовыми расстрелами, в результате которых погибли десятки людей. Но кризис в Косово может, напротив, принести Вучичу дивиденды. Он уже не раз использовал этот козырь для объединения для своих сторонников. И если еще недавно улицы Белграда были наводнены теми, кто протестует против «культуры насилия» в Сербии, то теперь демонстранты пришли к посольствам Франции и Германии, чтобы выступить против независимости Косово.

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