Range Rover представил 635-сильный кроссовер Sport SV

Компания Land Rover представила «заряженную» версию модели Sport — исполнение SV с гибридной силовой установкой.

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Автомобиль получил новый аэродинамический обвес, включающий в себя карбоновый капот, а кроме того новый Sport SV стал первой в мире серийной моделью с углепластиковыми 23-дюймовыми колесными дисками. За счет более широкого использования облегченных материалов массу кроссовера удалось снизить на 76 кг.

В салоне появились сиденья SV Performance, сочетающиеся с новым мультифункциональным рулем с подсвечивающимися полупрозрачными подрулевыми лепестками коробки передач. Доступен новый вариант отделки интерьера из материала Ultrafabrics, а рычаг трансмиссии на центральном тоннеле выполнен из черной керамики. Автомобиль получил последнюю версию мультимедийной системы Pivi Pro с 13,1-дюймовым тачскрином.

Для кроссовера заявлена система Body and Soul Seat, которая использует искусственный интеллект и встроенные в передние сиденья датчики, чтобы генерировать вибрации, дополняющие звучание акустики Meridian Signature. Кроме того, система способна влиять на вариабельность сердечного ритма, чтобы уменьшать тревогу или повышать концентрацию водителя. Для этого Национальный центр транспортного дизайна Университета Ковентри и Школа медиа и исполнительских искусств разработал шесть особых композиций — Poise, Soothe, Serene, Cool, Tonic и Glow — улучшающих состояние водителя.

Range Rover Sport SV получил 635-сильную «мягкую» гибридную силовую установку на базе бензинового турбомотора V8 в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Флагманский кроссовер оснащается подвеской 6D Dynamics, которая представляет собой первую в мире комбинацию гидравлических взаимосвязанных амортизаторов, регулируемых по высоте пневматических рессор и регулировки угла наклона. Заявлено, что полуактивная система устранила необходимость в обычных стабилизаторах поперечной устойчивости и позволила обеспечить почти ровное положение кузова в поворотах и на разгоне, а также снизить вес, увеличить сцепление с дорогой, повысить комфорт и плавность хода.

У новой модели переработана подвеска и изменено рулевое управление, изменены алгоритмы полного привода, а также скорректированы настройки электронных ассистентов водителя. За доплату для Sport SV доступны карбон-керамические тормозные механизмы.

Продажи Range Rover Sport SV начнутся осенью 2023 года. До конца года новинка будет доступна только для избранных клиентов, получивших приглашение на покупку от автопроизводителя. На рынок модель выйдет в ограниченной серии SV Edition One.

Максим Вершинин

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