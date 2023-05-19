В районе станицы Полтавской ограничили движение автотранспорта из-за ремонта моста

На автодороге Полтавская-Чебургольская-Гривинская» (11 км + 834 м) в Красноармейском районе ограничили движение автотранспорта из-за аварийного состояния моста через канал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сообщается, что на поврежденном объекте проведут ремонтные работы. На время восстановления моста миновать закрытый участок можно по автодороге «Подъезд к станице Полтавской».

Ранее в соцсетях местные жители сообщили, что на мосту просела одна из плит. В январе прошлого года в станице Полтавской завершили ремонт моста на 52-м км трассы А-289. Работы длились восемь месяцев.

Анастасия Донскова

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