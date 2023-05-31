BMW добавила поддержку видеоигр в свои автомобили

Компания BMW объявила о расширении функциональности мультимедийной системы своих автомобилей за счет поддержки сервиса AirConsole. Облачная платформа позволит запускать игры на изогнутом дисплее BMW Curved Display, которым оснащены машины.

В качестве контроллера для игр предлагается использовать смартфон — устройство соединяется с мультимедийной системой с помощью сканирования QR-кода на дисплее. Играть можно всем пассажирам в автомобиле, но использовать AirConsole система позволяет, только когда машина припаркована.

На старте проекта владельцам BMW будут доступны около 15 игр в жанрах гонок, спортивных игр, викторин, симуляторов, стратегий и головоломок. Обещано, что со временем каталог игр расширится. Также будет расширен и перечень моделей BMW, которые получат поддержку AirConsole.

Первым автомобилем с интегрированным сервисом AirConsole стало новое поколение седана BMW 5 Series. Напомним, премьера модели состоялась в мае.

Максим Вершинин