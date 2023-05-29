В Ярославле госпитализировали водителя рейсового автобуса после ДТП

В Ярославле сегодня на проспекте Октября автобус маршрута №12 врезался в ограждение и дерево. Пассажиры автобуса не пострадали, а водитель был госпитализирован. Об этом «Ъ-Ярославль» узнал на месте происшествия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын Следующая фотография 1 / 2 Фото: Антон Голицын Фото: Антон Голицын

Водитель второго пострадавшего в аварии автомобиля рассказал «Ъ-Ярославль» подробности случившегося.

«Я тронулся с перекрестка, сзади прилетел этот автобус. Начал бортовать постепенно, я думал водитель просто меня не замечает — начал тормозить — он продолжил. Я ускорился, чтобы отстать от него. И в этот момент он вывернул направо и врезался в дерево. Чуть-чуть не достало до здания. После этого вышли пассажиры и помогли водителю, потому что он был без сознания. То ли он потерял сознание, то ли что-то случилось в дороге. Его отвезли в Соловьевскую больницу. Никто из пассажиров не пострадал, было в салоне 10-15 человек»,— рассказал водитель.

По данным «Ъ-Ярославль», перевозчиком является «Первая пассажирская компания».

Алла Чижова