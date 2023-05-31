Вступил в силу приговор в отношении дочери самарского экс-мэра

Приговор суда в отношении дочери бывшего мэра Самары Людмилы Тарховой вступил в силу. Ранее она была признана виновной в вымогательстве под угрозой распространения сведений, позорящих группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере (п.«б» ч.3 ст.163 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что в декабре 2020 года «осужденная получила сведения, распространение которых в открытых источниках информации могло бы нанести вред репутации депутата Самарской Губернской думы» Александра Милеева. В связи с этим она неоднократно встречалась с парламентарием и требовала от него передать ей 200 млн руб. под угрозой распространения компромата в интернете.

В июле 2021 года после получения денег Людмилу Тархову задержали сотрудники регионального УФСБ. В итоге суд приговорил ее к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Запрос наказания понизили до минимума».