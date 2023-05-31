Хэдлайнерами концерта на Дворцовой площади на ПМЭФ-2023 станут «Звери»

Рок-группа «Звери» выступит на Дворцовой площади в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны», приуроченном к Петербургскому экономическому форуму 2023. Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса».

«Хэдлайнером на Дворцовой станут рокеры-романтики — группа "Звери". (…) Как обычно, концерт будет бесплатным. Приглашаем всех желающих»,— говорится в сообщении.

В «Росконгрессе» добавили, что фестиваль «этим не ограничится», и пригласили посетителей в театры, музеи и концертные залы, на площадках которых пройдут другие мероприятия «Петербургских сезонов».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость ночи в отелях Петербурга выросли в три раза на время проведения ПМЭФ.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте