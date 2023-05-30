Стоимость ночи в отеле выросли в три раза на время проведения ПМЭФ

Стоимость размещения в гостиницах и отелях Санкт-Петербургского на даты ПМЭФ-2023 увеличились в три раза. Стоимость выросла в основном на четырех- и пятизвездочные номера, рассказали в Nikoliers.

Стоимость размещения в гостиницах категории «четыре звезды» и «пять звезд» выросли в два-три раза. Свободных номеров при этом в них почти не осталось. Цена ночи в некоторых пятизвездочных отелях достигла 70-90 тыс. руб., в четырехзвездочных — 71 тыс. руб., а в номерах рядом с аэропортом Пулково — 40 тыс. руб.

Как подсчитали аналитики, сильнее всего выросла аренда в местах, расположенных рядом с Пулково, в центре города, Московском районе и рядом с «Экспофорумом». В среднем цена проживания там на период форума выросла в четыре-пять раз.

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