В Югре планируют ввести выплаты в 150 тыс. рублей для участников СВО

Участникам специальной военной операции (СВО) из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), заключившим контракт с Минобороны не менее четырех месяцев назад, планируют выплатить по 150 тыс. руб. Установить выплаты предложил департамент социального развития региона на заседании правительства Югры.

Если военный, заключивший контракт, погиб или пропал без вести, деньги выплатят членам его семьи в равных долях за фактический период прохождения службы.

Напомним, родители погибших в СВО добровольцев из Югры будут получать ежемесячные пособия в размере 3 тыс. руб. Кроме того, власти региона выплачивают детям мобилизованных граждан по 100 тыс. руб. при поступлении в вузы.

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