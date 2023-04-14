В ХМАО родители погибших в ходе СВО добровольцев будут получать 3 тысячи рублей в месяц

Родители погибших в ходе специальной военной операции (СВО) добровольцев из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югры) будут получать ежемесячные пособия, соответствующее распоряжение подписала губернатор Наталья Комарова на заседании окружного правительства. Как уточнили ТАСС в департаменте социального развития ХМАО, пособие в размере 3 тыс. руб. будет выплачиваться каждому из родителей.

«Родителям граждан из числа лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», погибших в ходе их выполнения»,— сказано в документе постановления.

Напомним, власти Югры будут выплачивать детям мобилизованных граждан по 100 тыс. руб. при поступлении в высшие учебные заведения.

Полина Хабарова

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