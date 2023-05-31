Грузооборот морских портов Краснодарского края в 2023 году вырос на 21%

В первом квартале 2023 года грузооборот портов Краснодарского края увеличился на 21,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года — морские порты региона перевалили 68,3 млн тонн грузов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

В частности, руководитель ПЭК: GLOBAL (ГК «ПЭК») Антон Буянов отметил, что грузооборот ключевой морской гавани на юге России в Новороссийске, по данным Ассоциации морских торговых портов, за январь-апрель увеличился на 11,2% и достиг 47,8 млн тонн. «Кратно вырос объем доставки контейнерных грузов из Турции, а также других стран Центральной и Южной Азии»,— уточнил эксперт.

Через порты края экспортируется обширная номенклатура наливных, навалочных, генеральных и лесных грузов. В ГК «Дело» рассказали, что по итогам четырех месяцев 2023 года перевалка зерна на терминале КСК в Новороссийске выросла на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,8 млн тонн. Терминал НУТЭП за этот же период нарастил обработку контейнеров на 35% — до 241 тыс. ДФЭ.

«Терминалы “ДелоПортс” приняли на себя дополнительные объемы грузов в свете продолжающейся переориентации грузопотоков и развития сервисов через порты Юга России. Увеличение грузопотока было обеспечено в том числе синергией от работы с другими активами Группы компаний “Дело”. Реализованные ранее проекты модернизации инфраструктуры позволили сформировать задел для наращивания грузооборота»,— пояснил представитель ГК «Дело».

Коммерческий директор в НИИ Развития народного образования, руководитель проекта «Фабрика лидеров мнений» Эмиль Ахундов отметил, что за последние годы портовая инфраструктура Краснодарского края значительно развилась. «Было реализовано несколько крупных инвестиционных проектов, которые позволили увеличить мощности портов и обеспечить более высокий уровень сервиса. Сегодня порты Краснодарского края — одни из самых крупных портов в России, играющие важную роль в грузоперевозках»,— утверждает эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в прошлом году грузооборот портов Краснодарского края достиг 245 млн тонн. На территории региона функционируют девять морских портов: Новороссийск, Туапсе, Сочи, Ейск, Темрюк, Кавказ, Тамань, Анапа, Геленджик.

Маргарита Синкевич

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