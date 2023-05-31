Бастрыкин запросил доклад об избиении и попытке убийства семьи с полугодовалым ребенком в Сочи

Председатель Следственного комитета России запросил доклад об избиении жителем Сочи своей сожительницы, ее матери и полугодовалой дочери. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами СКР по Краснодарскому краю была организована процессуальная проверка. Руководителю ведомства Андрею Маслову поручено представить доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах.

В одном из домов в Адлерском районе Сочи мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил сожительницу и ее мать. После он заперся в соседней комнате с ребенком и поджег находящиеся там вещи. Мужчину госпитализировали с ожогами 35% кожи. Разовая медпомощь потребовалась ребенку.

Татьяна Ручкина

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