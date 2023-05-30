В Сочи проверят сведения об избиении и попытке убийства семьи с полугодовалым ребенком

В Сочи начали проверку сведений об избиении сожителем 40-летней женщины, ее матери и полугодовалой дочери. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, мужчина, будучи нетрезвым, избил домочадцев, после чего заперся в соседней комнате и поджег находящиеся там вещи. О происшествии в полицию сообщила сожительница злоумышленника. Мужчину госпитализировали с ожогами 35% кожи. Разовая медицинская помощь потребовалась ребенку. Остальные потерпевшие от помощи отказались.

По данному факту проведут необходимые экспертизы.

Анастасия Донскова

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