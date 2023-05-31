Bloomberg: ремонт истребителей F-35 может обойтись в $38 млрд

По данным Счетной палаты США (GAO), Lockheed Martin Corp. может потребоваться провести капитальный ремонт двигателей истребителей F-35 на $38 млрд в ближайшие десятилетия, сообщил Bloomberg. Причиной стала перегрузка системы охлаждения радаров, а также проблемы с другими компонентами истребителя. Пентагон изначально закладывал $1,3 трлн на эксплуатацию и техническое обслуживание парка F-35 в течение 77 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Air Force / Airman 1st Class Alexander Cook / Handout. / Reuters Фото: Air Force / Airman 1st Class Alexander Cook / Handout. / Reuters

Согласно годовому отчету GAO, проблема возникла в «системе управления мощностью и температурой» самолета, которая перераспределяет давление от двигателя истребителя, направляя поток на охлаждение других компонентов. Чем больше давления воздуха перенаправляется, тем сильнее нагревается двигатель. «Система охлаждения перегружена, что вынуждает двигатель работать за пределами расчетных параметров. Дополнительное тепло увеличивает износ двигателя, сокращает срок его службы и увеличивает затраты на техническое обслуживание на $38 млрд»,— считают эксперты Счетной палаты.

В GAO пришли к выводу, что энергосистема, основанная на спецификациях, разработанных несколько лет назад субподрядчиком Lockheed Martin, «не может удовлетворить потребности в охлаждении все более сложной авионики самолета», а также его новые функции, ввод которых запланирован до 2035 года в рамках программы модернизации под названием Block 4. В итоге стоимость модернизации повышена еще на $1 млрд, до $16,5 млрд.

Также эксперты обращают внимание, что в 2022 году половина поставок самолетов Lockheed была задержана. В числе других выводов GAO:

Pratt & Whitney, являющаяся подразделением Raytheon Technologies Corp., в 2022 году поставила вовремя только четыре из 127 двигателей F-35, «даже несмотря на многолетние усилия по решению этой давней проблемы»;

программа F-35 соответствует примерно половине своих показателей по надежности и техническому обслуживанию — в частности, эксперты назвали средним время налета между случаями отказов двигателей, что связывают с проблемами конструкции;

удалось достичь прогресса в сокращении недостатков «категории 1», которые могут поставить под угрозу безопасность, до пяти (с 277 в 2006 году);

Пентагон все еще не определил основную причину отказа топливной трубки высокого давления, произошедшего во время полета в декабре 2022 года, из-за чего временно прекращалась подача давления;

в прошлом году нехватка деталей «значительно увеличилась», и Lockheed Martin «предпринимает шаги по устранению просроченных деталей, которые влияют на производственную линию».

В Lockheed Martin еще до публикации отчета GAO говорили, что прилагают усилия для решения проблемы с системой охлаждения. В компании уточнили, что первоначальные спецификации проекта энергосистемы были разработаны группой, в которую помимо Lockheed входили Pratt & Whitney, General Electric Co., Rolls Royce Plc и представители правительства США.

В Пентагоне ранее говорили, что срок службы двигателя F-35 сократится на целых 20% даже после модернизации в рамках Block 4, поскольку двигатели перегреваются сильнее, чем предполагалось изначально. По прогнозам экспертов, критически важная «горячая часть» двигателя модели F-35A потребует капитального ремонта после каждых 1600 летных часов вместо предполагавшихся 2000. В Пентагоне тем не менее уверены, что смогут «свести к минимуму» потенциальные издержки на сумму $38 млрд с помощью новой «модернизации ядра двигателя». Также рассматривается несколько вариантов улучшения системы охлаждения, которые находятся на ранней стадии проектирования. Ожидается, что оба улучшения будут развернуты в начале 2030-х годов.