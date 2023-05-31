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обновлено 09:30

Прекращение полномочий главы Ижевска утвердили депутаты гордумы

Депутаты гордумы столицы Удмуртии приняли решение досрочно прекратить полномочия главы города Олега Бекмеметьева по его заявлению по собственному желанию. Сегодня, 31 мая, состоялась внеочередная сессия, сообщает пресс-служба муниципалитета. Экс-главе города вручили благодарность главы региона Александра Бречалова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

И.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев подчеркнул, что быть главой муниципального образования непросто, а главой столичного города — вдвойне. «За 4,5 года плодотворной работы многое сделано, и вам есть чем гордиться»,— отметил господин Журавлев.

«Все эти годы мы с вами старались сделать жизнь ижевчан комфортнее. Я уверен, что все наши добрые начинания будут продолжены. Основными направлениями деятельности муниципалитета останутся — поддержка семей тех, кто сегодня борется за мир, работа с обращениями граждан, привлечение дополнительных средств на развитие города из внебюджетных источников»,— выступил с речью господин Бекмеметьев.

Напомним, 26 мая глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о завершении работы в из-за перехода на новое место работы. Подробности в настоящее время не известны. Столицей Удмуртии он управлял больше четырех лет. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что господин Бекмеметьев получил «очень серьезное» предложение, и хотя не все у него в работе получилось, содержание города точно стало лучше.

Подробнее читайте в материале «Не прощаюсь, наберитесь немного терпения».

Фотогалерея

Как продвигалась работа Олега Бекмеметьева на посту мэра

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Олег Бекмеметьев родился в Глазове, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям на Чепецком механическом заводе

Олег Бекмеметьев родился в Глазове, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям на Чепецком механическом заводе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«В какой-то момент мне сказали: &quot;Олег, ты стал неплохим финансистом, но ты далек от житейских проблем. Ты полностью погрузился в работу, хорошо выполняешь ее, но посмотри вокруг&quot;. Поэтому в 2012 году я решил баллотироваться в депутаты государственного совета Удмуртии»,— рассказал господин Бекмеметьев в интервью «Ъ-Удмуртия»

«В какой-то момент мне сказали: "Олег, ты стал неплохим финансистом, но ты далек от житейских проблем. Ты полностью погрузился в работу, хорошо выполняешь ее, но посмотри вокруг". Поэтому в 2012 году я решил баллотироваться в депутаты государственного совета Удмуртии»,— рассказал господин Бекмеметьев в интервью «Ъ-Удмуртия»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

До поста главы Ижевска, который он занял в 2018 году, господин Бекмеметьев руководил Глазовом

До поста главы Ижевска, который он занял в 2018 году, господин Бекмеметьев руководил Глазовом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города. Мысль стать главой Ижевска у меня появилась еще раньше, чем стало вакантно это место, — когда я начал работать с командой Удмуртии»

«Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города. Мысль стать главой Ижевска у меня появилась еще раньше, чем стало вакантно это место, — когда я начал работать с командой Удмуртии»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

В октябре 2018 года кандидатуру Олега Бекмеметьева в ходе тайного голосования поддержали 37 из 36 присутствовавших на сессии депутатов гордумы Ижевска. Всего на пост претендовали 16 человек. До этого почти полгода должность оставалась вакантной после ухода Юрия Тюрина и неудавшегося первого конкурса, в котором Олег Бекмеметьев участие не принимал

В октябре 2018 года кандидатуру Олега Бекмеметьева в ходе тайного голосования поддержали 37 из 36 присутствовавших на сессии депутатов гордумы Ижевска. Всего на пост претендовали 16 человек. До этого почти полгода должность оставалась вакантной после ухода Юрия Тюрина и неудавшегося первого конкурса, в котором Олег Бекмеметьев участие не принимал

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Привезти с собой целый поезд и маленькую тележку своих коллег — это не панацея»,— отметил Олег Бекмеметьев, заняв пост главы Ижевска

«Привезти с собой целый поезд и маленькую тележку своих коллег — это не панацея»,— отметил Олег Бекмеметьев, заняв пост главы Ижевска

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Одним из приоритетных направлений в работе с самого начала Олег Бекмеметьев выбрал оптимизация состава администрации. В муниципалитете сократили количество управлений и чиновников

Одним из приоритетных направлений в работе с самого начала Олег Бекмеметьев выбрал оптимизация состава администрации. В муниципалитете сократили количество управлений и чиновников

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Главе города приходилось решать проблемы с подрядчиками при нанесении дорожной разметки, покосе травы на газонах, содержании дорог, а в очень снежную зиму градоначальник вместе с другими чиновниками администрации выходил на уборку снега

Главе города приходилось решать проблемы с подрядчиками при нанесении дорожной разметки, покосе травы на газонах, содержании дорог, а в очень снежную зиму градоначальник вместе с другими чиновниками администрации выходил на уборку снега

Глава Ижевска придерживался политики открытости в отношении своей работы и взаимодействия с горожанами. Он регулярно делился новостями и рассказывал о деятельности властей города в своих соцсетях в рамках эфиров «#Кофесмэром». Правда, последний выпуск вышел в декабре 2021 года

Глава Ижевска придерживался политики открытости в отношении своей работы и взаимодействия с горожанами. Он регулярно делился новостями и рассказывал о деятельности властей города в своих соцсетях в рамках эфиров «#Кофесмэром». Правда, последний выпуск вышел в декабре 2021 года

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Так, на одном из эфиров в соцсетях он рассказал о своей супруге Галине Бекмеметьевой, с которой они познакомились в студенчестве на станции автовокзала в Ижевске, когда они ехали в Глазов. В эфире супруги рассказали, что переезд в Ижевск после избрания главой города дался им непросто, поскольку в Глазове «были решены уже и жилищные, и бытовые вопросы, а тут практически пришлось начинать все с нуля»

Так, на одном из эфиров в соцсетях он рассказал о своей супруге Галине Бекмеметьевой, с которой они познакомились в студенчестве на станции автовокзала в Ижевске, когда они ехали в Глазов. В эфире супруги рассказали, что переезд в Ижевск после избрания главой города дался им непросто, поскольку в Глазове «были решены уже и жилищные, и бытовые вопросы, а тут практически пришлось начинать все с нуля»

Фото: facebook.com

Олега Бекмеметьева также часто можно увидеть в компании питомца. Вместе они ходят не только на прогулки, но и проводят инспекции, как в городе идет уборка снега

Олега Бекмеметьева также часто можно увидеть в компании питомца. Вместе они ходят не только на прогулки, но и проводят инспекции, как в городе идет уборка снега

Фото: Олег Бекмеметьев

В апреле 2021 года Олег Бекмеметьев помог вызволить запертых в котокафе котов. Тогда из-за конфликта администрации котокафе и собственника помещения доступ к животным оказался закрыт. Градоначальник три дня вел переговоры, и котов передали владелице

В апреле 2021 года Олег Бекмеметьев помог вызволить запертых в котокафе котов. Тогда из-за конфликта администрации котокафе и собственника помещения доступ к животным оказался закрыт. Градоначальник три дня вел переговоры, и котов передали владелице

Фото: Коммерсантъ / Котокафе "Мяулэнд", "ВКонтакте"

Однажды на пресс-конференции с журналистами Олег Бекмеметьев заявил, что рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами

Однажды на пресс-конференции с журналистами Олег Бекмеметьев заявил, что рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами

Фото: Коммерсантъ

Другой цифровой проект - установки “умных” остановок общественного транспорта вскоре свернули из-за того, так как уже оборудованные на Центральной площади быстро сломали. «В порядке эксперимента на Пушкинской устанавливали &quot;умные остановки&quot;. Но опросы показали, что их сервисы горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату»,— отметил господин Бекмеметьев

Другой цифровой проект - установки “умных” остановок общественного транспорта вскоре свернули из-за того, так как уже оборудованные на Центральной площади быстро сломали. «В порядке эксперимента на Пушкинской устанавливали "умные остановки". Но опросы показали, что их сервисы горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату»,— отметил господин Бекмеметьев

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

К осознанному поведению горожан Олег Бекмеметьев призывал и после запуска новых фонтанов на Центральной площади. «Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое — когда начинают устраивать водные процедуры»,— заявил градоначальник

К осознанному поведению горожан Олег Бекмеметьев призывал и после запуска новых фонтанов на Центральной площади. «Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое — когда начинают устраивать водные процедуры»,— заявил градоначальник

Фото: Амир Закиров

За время его работы на посту главы Ижевска строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев

За время его работы на посту главы Ижевска строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Успеху нужно радоваться секунду, а дальше снова закатывать рукава и пахать»,— поделился глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia

«Успеху нужно радоваться секунду, а дальше снова закатывать рукава и пахать»,— поделился глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Олег Бекмеметьев родился в Глазове, где прошел путь от инженера-технолога до заместителя гендиректора по развитию обеспечивающей инфраструктуры и внешним связям на Чепецком механическом заводе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«В какой-то момент мне сказали: "Олег, ты стал неплохим финансистом, но ты далек от житейских проблем. Ты полностью погрузился в работу, хорошо выполняешь ее, но посмотри вокруг". Поэтому в 2012 году я решил баллотироваться в депутаты государственного совета Удмуртии»,— рассказал господин Бекмеметьев в интервью «Ъ-Удмуртия»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

До поста главы Ижевска, который он занял в 2018 году, господин Бекмеметьев руководил Глазовом

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Плох тот мэр малого города, который не мечтает стать мэром большого города. Мысль стать главой Ижевска у меня появилась еще раньше, чем стало вакантно это место, — когда я начал работать с командой Удмуртии»

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

В октябре 2018 года кандидатуру Олега Бекмеметьева в ходе тайного голосования поддержали 37 из 36 присутствовавших на сессии депутатов гордумы Ижевска. Всего на пост претендовали 16 человек. До этого почти полгода должность оставалась вакантной после ухода Юрия Тюрина и неудавшегося первого конкурса, в котором Олег Бекмеметьев участие не принимал

Фото: Коммерсантъ / Сергей Грачев

«Привезти с собой целый поезд и маленькую тележку своих коллег — это не панацея»,— отметил Олег Бекмеметьев, заняв пост главы Ижевска

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Одним из приоритетных направлений в работе с самого начала Олег Бекмеметьев выбрал оптимизация состава администрации. В муниципалитете сократили количество управлений и чиновников

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Главе города приходилось решать проблемы с подрядчиками при нанесении дорожной разметки, покосе травы на газонах, содержании дорог, а в очень снежную зиму градоначальник вместе с другими чиновниками администрации выходил на уборку снега

Глава Ижевска придерживался политики открытости в отношении своей работы и взаимодействия с горожанами. Он регулярно делился новостями и рассказывал о деятельности властей города в своих соцсетях в рамках эфиров «#Кофесмэром». Правда, последний выпуск вышел в декабре 2021 года

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

Так, на одном из эфиров в соцсетях он рассказал о своей супруге Галине Бекмеметьевой, с которой они познакомились в студенчестве на станции автовокзала в Ижевске, когда они ехали в Глазов. В эфире супруги рассказали, что переезд в Ижевск после избрания главой города дался им непросто, поскольку в Глазове «были решены уже и жилищные, и бытовые вопросы, а тут практически пришлось начинать все с нуля»

Фото: facebook.com

Олега Бекмеметьева также часто можно увидеть в компании питомца. Вместе они ходят не только на прогулки, но и проводят инспекции, как в городе идет уборка снега

Фото: Олег Бекмеметьев

В апреле 2021 года Олег Бекмеметьев помог вызволить запертых в котокафе котов. Тогда из-за конфликта администрации котокафе и собственника помещения доступ к животным оказался закрыт. Градоначальник три дня вел переговоры, и котов передали владелице

Фото: Коммерсантъ / Котокафе "Мяулэнд", "ВКонтакте"

Однажды на пресс-конференции с журналистами Олег Бекмеметьев заявил, что рассчитывает запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами

Фото: Коммерсантъ

Другой цифровой проект - установки “умных” остановок общественного транспорта вскоре свернули из-за того, так как уже оборудованные на Центральной площади быстро сломали. «В порядке эксперимента на Пушкинской устанавливали "умные остановки". Но опросы показали, что их сервисы горожанами не востребованы. Поэтому решили вернуться к прежнему формату»,— отметил господин Бекмеметьев

Фото: vk.com, Олег Бекмеметьев

К осознанному поведению горожан Олег Бекмеметьев призывал и после запуска новых фонтанов на Центральной площади. «Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, с полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо. Одно дело, когда дети резвятся с водой, другое — когда начинают устраивать водные процедуры»,— заявил градоначальник

Фото: Амир Закиров

За время его работы на посту главы Ижевска строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары. «Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул господин Бекмеметьев

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Успеху нужно радоваться секунду, а дальше снова закатывать рукава и пахать»,— поделился глава Ижевска Олег Бекмеметьев в ток-шоу о городском развитии на WBCMedia

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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