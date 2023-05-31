Прекращение полномочий главы Ижевска утвердили депутаты гордумы

Депутаты гордумы столицы Удмуртии приняли решение досрочно прекратить полномочия главы города Олега Бекмеметьева по его заявлению по собственному желанию. Сегодня, 31 мая, состоялась внеочередная сессия, сообщает пресс-служба муниципалитета. Экс-главе города вручили благодарность главы региона Александра Бречалова за большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

И.о. руководителя администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев подчеркнул, что быть главой муниципального образования непросто, а главой столичного города — вдвойне. «За 4,5 года плодотворной работы многое сделано, и вам есть чем гордиться»,— отметил господин Журавлев.

«Все эти годы мы с вами старались сделать жизнь ижевчан комфортнее. Я уверен, что все наши добрые начинания будут продолжены. Основными направлениями деятельности муниципалитета останутся — поддержка семей тех, кто сегодня борется за мир, работа с обращениями граждан, привлечение дополнительных средств на развитие города из внебюджетных источников»,— выступил с речью господин Бекмеметьев.

Напомним, 26 мая глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о завершении работы в из-за перехода на новое место работы. Подробности в настоящее время не известны. Столицей Удмуртии он управлял больше четырех лет. Глава республики Александр Бречалов сообщил, что господин Бекмеметьев получил «очень серьезное» предложение, и хотя не все у него в работе получилось, содержание города точно стало лучше.

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