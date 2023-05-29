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Коммерсантъ FM
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ЦБ присмотрит за рассрочкой

Как Центробанк предлагает отрегулировать этот рынок

Власти решили взять под контроль рассрочку при покупках. Законопроект о регулировании этой сферы будет готов к осени, рассказали «Известиям» в Центробанке. Регулятор считает, что покупателя недостаточно информируют обо всех условиях платежей. В частности, предлагается ограничить размеры неустойки и максимальную стоимость самой рассрочки. В ЦБ отмечают, что сейчас бизнес может делать это по своему усмотрению.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Главная проблема в том, что понятие рассрочки размыто, и часто потребителю неизвестны все условия, отмечает эксперт проекта «За права заемщиков» Михаил Алексеев: «Отсутствие дополнительного регулирования рассрочки позволяет трактовать и понимать под ней практически все что угодно. Так что же это такое?

Если мы спросим среднестатистического потребителя, покупаете ли вы что-то в рассрочку через интернет, большинство скажет, что это вообще не кредит, а обыкновенная рассрочка, хотя по факту в большинстве случаев мы говорим о кредитных обязательствах. Нужно заставить тех, кто предлагает эту рассрочку клиентам, открыто и прямо называть вещи своими именами. Потребитель попросту не смотрит на процентную ставку, а эта рассрочка под 0% может иметь весьма солидный процент по этому кредиту».

ЦБ разработает законопроект о передаче в БКИ данных о покупках в рассрочку

Под рассрочками часто понимают так называемые BNPL-сервисы — «покупай сейчас — плати потом». Они не считаются банковскими продуктами, и такие услуги нередко предоставляют маркетплейсы. Правда, работа подобных сервисов давно регулируется Гражданским кодексом, говорит вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, существующих законов достаточно:

«Рассрочка регулируется Гражданским кодексом, и предполагается, что ее предоставляет торговое предприятие, то есть это абсолютно не банковская операция. Возникает вопрос, почему наш регулятор пытается отрегулировать область, не совсем ему поднадзорную. В то же время под рассрочкой часто понимается кредитование, когда идут соответствующие операции через банк, внешне обозначается как рассрочка, но, по сути, это краткосрочный кредит. Соответственно, вот это все кредитование попадает в бюро кредитных историй.

Учет всей информации о задолженностях заемщика, в том числе по такому виду, как рассрочка, с одной стороны, вроде бы правильно, с другой — это небольшие задолженности.

Кроме того, есть громадное поле, которое не охватывается. Например, информация об оформлении некого займа у работодателя не попадет в бюро кредитных историй и не будет учитываться при расчете долговой нагрузки.

Если дело из-за неуплаты дойдет до суда, то штрафные санкции в любом случае не могут быть больше двух ключевых ставок Центрального банка, рассчитанных ежедневно. Поэтому, если вдруг пени и штрафы будут радикально отличаться, суд пересчитает это в меньшую сторону».

Центробанк последовательно критикует схемы оформления рассрочки. Так, регулятор указывал, что клиент берет на себя риски, но не заключает кредитный договор, и это лишает его части прав. Например, на реструктуризацию займа.

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Илья Сизов

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