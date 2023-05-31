У воронежского парка «Орленок» на два дня ограничат парковку

В Воронеже около парка «Орленок» запретят парковку в день проведения ежегодного архитектурного форума «Зодчество ВРН», который пройдет 2 июня с 10:00 до 19:00. На участке улицы Феоктистова, от дома №6, до улицы Студенческой нельзя будет припарковаться с 23:00 четверга, 1 июня, до 19:00 пятницы, 2 июня, сообщили в мэрии Воронежа.

Кроме того, с 14:00 1 июня до 9:00 2 июня доступ будет запрещен и в сам «Орленок». В это время в парке будут проводиться работы по содержанию парка (покраска, мелкий ремонт инфраструктуры, опиловка деревьев) и подготовке площадки к форуму. Часть событий в рамках деловой программы «Зодчества ВРН» пройдут в открытых залах на территории парка, еще часть — в центре креативных индустрий «Матрешка».

Валерия Розбот

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