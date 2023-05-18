Главный архитектурный форум Воронежа «Зодчество ВРН» запланирован на 2 июня

Ежегодный архитектурный форум «Зодчество ВРН» пройдет 2 июня с 10:00 до 19:00, сообщили организаторы мероприятия. В этот раз местом проведения форума выбран центр креативных индустрий «Матрешка» в парке «Орленок» Центрального района облцентра. Тема этого года — «Человеческий подход».

«В четырех залах пройдут сессии, заседания, дискуссии и презентации на темы, которые близки каждому, ведь каждого из нас касается “социалка“»,— рассказали организаторы. Ожидается участие первых лиц города и области, глав профильных ведомств, а также архитекторов, урбанистов и других представителей архитектурно-строительной отрасли из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Владивостока, Белгорода и других городов России. В программе — обсуждение типовых проектов соцобъектов, образ современных образовательных и медицинских учреждений, экономику социального, механизмы КРТ и то, как культурные объекты могут изменять ландшафт городов, а также ряд других тем.

Мария Старикова

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