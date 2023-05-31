Теперь 12. Новую разработку «Интерсвязи» внесли в реестр российского программного обеспечения

В мае реестр отечественного ПО пополнила платформа «Умный город». Это система для интеллектуального учета ресурсов. В «Интерсвязи» ее разработали специально для других регионов страны. Ноу-хау стало двенадцатым по счету продуктом компании, зарегистрированным в национальном перечне отечественного программного обеспечения.



Продукт представляет из себя облачное решение, которое консолидирует в едином интерфейсе данные, аналитику и отчеты по ресурсам: электричеству, газу, воде, теплу, датчикам давления и др. Платформа позволяет получать и обрабатывать данные со сторонних программных комплексов и серверов LoRaWAN. «Умный город» автоматически собирает показания с общедомовых и индивидуальных приборов учета с определенной частотой, формирует отчет в ресурсоснабжающие организации по заданным параметрам и своевременно обнаруживает аварии на объекте, а также сообщает о них.

«Уникальность нашей платформы в том, что мы предоставляем целый комплекс услуг по запуску перспективного бизнес направления Интернета вещей (IoT) для наших партнеров. Сейчас мы нацелены на телекоммуникационные компании, потому что им, как никому другому, важно повышать лояльность управляющих компаний и жителей многоквартирных домов. Получается, что вместе с платформой мы передаём и наш большой опыт в этой сфере», – прокомментировал директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Дмитрий Чудинов.

Платформа «Умный город» от «Интерсвязи» позволяет в специальном приложении добавлять новые конвертеры, приборы учета и датчики с возможностью выбора типа опроса и назначения группы. В программе, благодаря удобному интерфейсу, можно просматривать все подключенные приборы и их статус с возможностью применения фильтров, сортировки и поиска.

На данный момент платформа уже запущена и работает в Екатеринбурге. В планах выйти на рынок России и стран СНГ.

В Челябинской области платформа интеллектуального учета ресурсов работает в ЖК «Конфетти» в Сосновском районе. Компания «Интерсвязь» совместно с застройщиком «ИКАР» внедрили интеллектуальные приборы учета на стадии строительства. Благодаря этому жители домов, в которых установлены устройства, могут не переживать о переплатах за энергоресурсы.

ООО «Интерсвязь»