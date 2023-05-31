«Известия»: российские аэропорты не могут закупить защиту от дронов

Операторы российских аэропортов не могут начать закупку специального технического оборудования для защиты от незаконных полетов беспилотников. Проблема возникла из-за отсутствия регламентов и требований, сообщили «Известиям» представители авиаузлов.

Проблему обсуждали на конференции «Транспортная безопасность», которая прошла в Москве 24–25 мая. Как пояснил гендиректор компании «Юмирс» (производитель комплексов «Радескан-антидрон») Андрей Клюев, аэропортам для закупки нужен циркуляр от Росавиации, подтверждающий совместимость оборудования с системами Госкорпорации по ОрВД (национальный провайдер аэронавигации в РФ).

Как пояснил господин Клюев, власти регионов формируют штабы, в состав которых входят в том числе ФСБ и Росгвардия. Они, в свою очередь, составляют списки критически важной инфраструктуры, подлежащей оснащению средствами борьбы от БПЛА. «Операторы же авиаузлов говорят, что у них нет никакого предписания о возможности применить то или иное средство»,— утверждает он.

Росавиация получает много писем от авиаузлов с вопросами, что делать и какими средствами пользоваться, подтвердил начальник отдела аккредитации подразделений транспортной безопасности профильного управления ведомства Александр Севрюков. Он уточнил, что в аэропортах есть подразделения транспортной безопасности, и некоторые хотят возложить борьбу с дронами на эти подразделения. «У нашего управления есть позиция, что мы бы не стали наделять полномочиями по обнаружению и борьбе с БПЛА подразделения транспортной безопасности авиаузлов»,— добавил он.

О проблеме с закупкой средств борьбы с БПЛА «Известиям» заявил, в частности, директор аэропорта Пензы Юрий Осколков. В пресс-службе калининградского Храброво также сказали, что ждут от Росавиации и Минтранса рекомендаций и сертифицированного оборудования.

В ноябре 2022 года Росавиация попросила участников отрасли каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации с безопасностью. Это требование было связано с режимом повышенной готовности, объявленным в Центральном и Южном федеральных округах. Аэропорты и перевозчики проводят специальные учения по отработке сценариев терактов и пожаров, авиакомпании докладывают о дебоширах и ложных звонках о минировании, а также проверяют навыки оказания первой помощи у сотрудников.

Лаура Кеффер