«РИА Новости»: первый в России стелс-корабль нуждается в доработке

Новейший российский стелс-корвет проекта 20386 находится на стадии перепроектирования, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. По данным собеседника агентства, инновационные решения, принятые при разработке корабля, нуждаются в дополнительной проработке.

Корветы проекта 20386 — корабли нового поколения с модульным вооружением, надстройкой из композиционных материалов, сниженной по сравнению с предшественниками радиолокационной заметностью, возможностью базирования беспилотников, увеличенными водоизмещением (3400 т) и дальностью плавания (9260 км), уменьшенной численностью экипажа (80 человек).

«Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок. Потребовалась дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле»,— приводит агентство слова собеседника.

Собеседник «РИА Новости» уточнил, что приступить к строительству серии корветов инновационного проекта 20386 можно только после оценки эффективности работ по головному кораблю.

По информации агентства, корвет проекта 20386 станет первым российским кораблем, полностью построенным по стелс-технологии. Стелс-технология — комплекс мер, направленных на снижение заметности боевых машин в радиолокационном и инфракрасном спектрах обнаружения за счет специально разработанных геометрических форм и использования радиопоглощающих материалов и покрытий.

Милена Костерева